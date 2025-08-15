心身ともに限界を迎えた佐藤結衣さん（28歳）は、ついに引っ越しを検討せざるを得ない状況に追い込まれました。しかし、それは彼女にとって決して容易な決断ではありませんでした。実家から離れたくないという思いと、幼い息子を一人で育てる不安。絶望の淵で、彼女は一体どのような答えを見出すのでしょうか。『新居で起きた騒音トラブル』第5話、最終話です。 主人公・佐藤結衣さんは、下階の住人・田中による過剰な騒音苦情に