“12時間で1000人以上の男性と関係を持った女性”として知られるボニー・ブルー（26）に密着したドキュメンタリー番組が7月29日、イギリスの公共テレビチャンネル「チャンネル4」で放送された。同チャンネルには、〈生々しすぎる〉や〈不快〉といった批判が殺到しており、スポンサー企業が広告掲載を拒否する騒動へと発展している。【写真】「タダで行為できます」看板を持つブルーほかブルーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し