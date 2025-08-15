この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、とっこ(@toco105_tocco)さんの投稿したエピソードです。子どもが小さいうちは特に、いろいろなことを話してくれますよね。とっこさんはある日、4歳長男から「だいじなおはなしがある」と言われます。なあにと聞くと、耳元でこっそりと教えてくれたそう。そのあまりにかわいい「だいじなおはなし」にきゅん…。 「ぼく、すきな色がかわった」4歳長