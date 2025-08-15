米ロ首脳会談を前に、ウクライナのゼレンスキー大統領はイギリスの首相と会談し、和平の実現に向けた団結を確認しました。【映像】ゼレンスキー氏 英首脳と会談 団結を確認ゼレンスキー大統領はスターマー首相に抱擁で迎えられました。2人は米ロ首脳会談で和平が実現した場合、それを持続的なものにするための安全保障の詳細などについて話し合ったということです。会談後、ゼレンスキー氏はSNSに「生産的な会談だった」と述