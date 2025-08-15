タレントの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める、TBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜後11：00）が、15日に放送される。今回のゲストは、時代劇から現代劇まで幅広く活躍する俳優・高島礼子。車好きが高じ、21歳でモータースポーツ国内A級ライセンスを取得し、アマチュアレーサーとして活動。“レーサーを志したきっかけ”や、“活動資金を稼ぐためにレースクイーンを務めていた”という意外な経歴も明らかに