夏野菜のゴーヤは栄養満点ですが、苦みが苦手な子どもも多いですよね。でも大丈夫！ 実は、下処理や味付けを工夫するだけで、グッと食べやすくなりますよ。この記事では、子どもはもちろん、大人もおいしく食べられる人気レシピを8つご紹介。この夏、ゴーヤを食卓に取り入れてみませんか？【チーズ香る】ゴーヤのピカタゴーヤの種を抜いたリング状のピカタは、見た目もかわいらしく、子どもも思わず手を伸ばしたくなる一品です。粉