ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）パーソナリティーのワタナベフラワー。左から、ベースのムサ、ボーカルのクマガイタツロウ、ギターのイクロー☆☆☆☆【病院にはお早めに】「コンタクトレンズのストックが減ってきたため、まとめて3ヵ月分を購入しました。その後、そもそも目に違和