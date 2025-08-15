「のたうち回ってますよ 死ぬほど痛くて」 厳しい暑さが続いています。この時期、熱中症と並んで注意が必要なのが『尿路結石』。実は、毎年夏に患者数が増える傾向にあるということです。発症の原因と予防法について、専門家に聞きました。 【画像で見る】のたうち回る激痛”尿路結石”夏になぜ多発？予防法を医師が解説 （男性）「痛いやつですよね。なりたくないな」「周りで（尿路結石ができた）人は のたうち回ってます