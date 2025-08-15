フジテレビ系オムニバスドラマ『ほんとにあった怖い話 夏の特別編2025』(16日21:00〜)では、出口夏希が主演する新作エピソード『或る訳ありの部屋』を放送する。出口夏希今回は、歴代名作6本をデジタルリマスター化して放送するが、新作エピソードも登場。『或る訳ありの部屋』は、居酒屋で働くある女性がヘルプのために訪れた支店で想像を絶する恐怖に遭遇していく作品だ。笠間真衣(出口)は、勤める飲食店の支店からヘルプを頼ま