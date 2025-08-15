フジテレビの宮司愛海アナウンサーが9日、Spotifyのポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』に出演。救急車を呼んだという出来事を明かした。○買い物袋を持った女性が「頭からステーンと転んだ」宮司愛海アナウンサー「先日、道端でおばあちゃんを看病した」と語った宮司アナ。目の前で突然、買い物袋を持った女性が、「頭からステーンと転んだ」そうで、「考えるよりも先に、“大丈夫ですか!?”