漫画家・倉田真由美さん（54）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。第107回全国高校野球選手権（甲子園）出場を辞退した広陵（広島）について言及した。広陵は今年1月の部内暴力に端を発したSNSの情報拡散、生徒らへの中傷などの激化を踏まえ、14日に予定されていた2回戦を前に大会本部に出場辞退を申し入れ、了承された。同校を巡っては、5日の大会開幕前にSNS上で誹謗（ひぼう）中傷の投稿が一気に拡散。10日に会