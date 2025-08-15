気象台は、午前7時13分に、大雨警報（土砂災害）を村上市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・村上市に発表 15日07:13時点下越では、15日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■村上市□大雨警報【発表】・土砂災害15日昼過ぎにかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm