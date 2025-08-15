良い意味で、変わらない純粋さが彼の魅力だなと強く感じたロケでした！というのも、毎週日曜夕方５時放送の「ＫＩＣＫＯＦＦ！ＳＨＩＺＵＯＫＡ」では前回の放送で、Ｊ２藤枝ＭＹＦＣの浅倉廉選手の企画をお送りしました。プロ２年目で２４歳。その素顔とこれからのキャリアについて、深掘らせていただきました。初めて浅倉選手を見たのは静岡学園高校２年生の時です。ぶつかったら吹っ飛んでしまうんじゃないかと思うほど