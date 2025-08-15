スノーボード女子アルペンスノーボード女子アルペンの三木つばき（２２）＝浜松いわた信金、掛川桜が丘中出＝は１４日、２０２５―２６年シーズンを前に、１５歳の頃からパーソナルスポンサーを務める掛川自動車学校で行われた壮行会に出席した。同席した掛川市の久保田崇市長は、三木が最大の目標と掲げる来年２月８日のミラノ・コルティナ五輪のレース日に、掛川市内でパブリックビューイング（ＰＶ）の開催を計画しているこ