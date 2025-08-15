◇女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２第１日（１５日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）ツアー３勝で２０２３年大会覇者の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が欠場することが第１ラウンドスタート前に発表になった。ウェイティングに入っていた岸部桃子が代わりに出場する。菅沼のＳＮＳには「事務局です。本日からのＮＥＣ７２軽井沢ゴルフトーナメントは、選手の体調不良により欠場となります