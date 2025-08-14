The Planetary Society どっちで死ぬのがマシなんだろう？交通事故、一酸化炭素中毒、落雷など、さまざまな事故で死亡する可能性と小惑星が地球に衝突して死亡する可能性について、その確率を計算した新たな研究が発表されました。今まで起こったことはないけれど？地球を壊滅させるような小惑星が衝突する確率は低いものの、やはりゼロではありません。実際、最近になって発見された小惑星