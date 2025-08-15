【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は14日、トランプ米政権が経営難の米半導体大手インテルへの出資を検討していると報じた。オハイオ州で計画中の半導体工場建設を支援し、国内の生産拡大を後押しする狙い。