¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇµìÇÉÈ¶¤äÇÉÈ¶¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ëÆ°¤­¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»²±¡Áª»´ÇÔ¤Ë¤è¤ëÅÞÀªÄãÌÂ¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤¬ÄìÎ®¤Ë¤¢¤ê¡¢ÀÐÇË¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤ÎÆ°¤­¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢Î×»þÁíºÛÁª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤âÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬¥À¥é¥À¥éÂ³¤¯¤³¤È¤ÇÅÞ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ëµ¿Ìä¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¿®Íê¤¬Æü°ìÆü¤ÈÔÌÂ»¡Ê¤­¤½¤ó¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×µì°ÂÇÜÇÉ¤Ç´´Éô¤òÌ³¤á¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¡¦¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï£¸Æü¡¢