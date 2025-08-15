生後6ヵ月の男の子と一緒にくつろぎ、まるで子守りをするかのようにぴったりと寄り添っているシベリアンハスキーのるかちゃん。お母さんが家事をしている間にくり広げられていた、この癒される行動を収めた動画が665万回再生を超える反響を呼び、「頼もしい家族ですね」「そのうち枕にして寝たりしそう」「お姉ちゃんしていて偉い」などと、コメントが寄せられた。当時の詳しい状況や普段の様子について、お母さんに話を聞いた。