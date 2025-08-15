自分のキャリアや価値観を他者にアピールするには、日々のSNS発信が有効な手段。うまくハマればキャリアアップの道も開けるが、実名発信や炎上リスクに抵抗感を覚える人も多いはず。そこで筆者がおすすめするのが、日々コツコツと「職務経歴書」をブラッシュアップすることだ。そんな作業が、どうしてSNSの代わりになるのだろうか？※本稿は、森数美保『「何者でもない自分」から抜け出すキャリア戦略 やりたいことがなくても選べ