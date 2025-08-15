1981年5月に所属した事務所「マッドキャップ」から思わぬ仕事が舞い込んだのは、翌年3月のことでした。僕の担当ではない井上大輔さんのマネジャーから手渡されたのがワーナー・パイオニア（現ワーナーミュージック・ジャパン）が力を入れている新人アイドル・中森明菜のデビュー曲「スローモーション」のチラシ。第2弾アルバム用の作品を募っていると説明されました。元々洋楽好きで、シャネルズや伊藤銀次さんらの作品を日