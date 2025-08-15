ヨーロッパサッカーの新シーズンが各国で続々と開幕している。世界最高峰のイングランド・プレミアリーグも今週末からスタートするなかで、日本代表で不動のボランチを務めるキャプテン、遠藤航は連覇を狙う名門リヴァプールで控えに甘んじている。来年6月にはワールドカップ北中米大会が待つ状況で、出場機会を激減させている遠藤はそれでもリバプール残留にこだわり、チームもまた32歳のベテランを必要としている。一見すると不