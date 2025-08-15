AF対応の28mm単焦点レンズを順次紹介するこの連載。カメラメーカー各社がミラーレスカメラ用としてラインアップする28mmレンズのうち、比較的小型軽量なものをピックアップしてみました。 今回は富士フイルムの「XF18mmF2 R」のレビューをお届けします。焦点距離は18mmですが、APS-Cセンサー対応のレンズですので35mm判換算で27mm相当となります。 外観・仕様 本レンズが発売されたのは20