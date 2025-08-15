【ワシントン＝淵上隆悠、ベルリン＝工藤彩香】米国のトランプ大統領は１３日、ウクライナ情勢を巡って１５日に行うロシアのプーチン大統領との会談を踏まえ、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領を交えた「３者会談」の早期実施を検討していると明らかにした。プーチン氏が停戦を拒めば、「深刻な結果を招く」ともけん制した。露停戦拒否「深刻な結果に」トランプ氏はワシントンで記者団に対し、１５日の会談で停