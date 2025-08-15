7800人が犠牲になった名古屋空襲。アメリカ軍の爆撃機B29の乗組員だった父親の戦争責任を考える、アメリカ人男性の複雑な思いを取材しました。 【写真を見る】「父が落とした爆弾かもしれない」米軍のB29乗組員だった父親 遺品から見つかったのは…1枚の名古屋空襲の写真 息子が考える戦争責任【戦後80年】 今年3月、ある男性の来日に密着しました。（ボブさん）「不発弾の種類はなんですか？」（記者）「焼夷弾です」（ボブさん