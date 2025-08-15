NHK の倉庫に眠っていた２５３の「戦時楽曲」 戦後80年 音楽と戦争について考えるドキュメンタリー『音楽はかつて“軍需品”だった〜幻の楽譜に描かれた戦争〜』が、Eテレで８月16日午後10時から放送される。【写真】『音楽はかつて“軍需品”だった〜幻の楽譜に描かれた戦争〜』場面カットNHKの倉庫から幻の楽譜が見つかった。80年前、日本放送協会が、作曲家たちに依頼したオーケストラや吹奏楽のための作品だ。