SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。邑田 （@murata116）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）豚日記 邑田さんの目の前でイチャイチャする母親と猫ちゃん。あまりの2人の世界に、思わずジェラシーの炎が燃え上がり……!?猫ちゃんがここまで我を忘れるとは、相当なテクニックの持ち主なのでしょうね！いかがでしたか？邑田 （