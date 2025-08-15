SNSには自分と同じ意見ばかりが目に付きやすくなるフィルターバブルや、同じ意見を持つ人同士で集まって思想が増幅されるエコーチェンバー現象などの問題があると指摘されています。こういった問題を解決するためにさまざまな介入戦略が提案されていますが、AIを用いてこれらの戦略をシミュレーションした新たな研究では、SNSのフィルターバブルやエコーチェンバー現象は修正不可能である可能性が示唆されました。[2508.03385] Can