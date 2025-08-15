人気コスプレイヤーのえなこが、「ヤングアニマルWeb」グラビアに登場した。【写真】圧巻のボディを惜しげもなく披露したえなこ真夏の2号連続えなこ祭り開催。夏の衣装に包まれたえなこりんはどこまでもナチュラルでどこまでも美しい…。この季節だけに出会える、えなこりんが夏色の風をあなたに。えなこは、8日発売の『ヤングアニマル』16号の表紙＆巻頭グラビア＆ふろくに登場し、2号連続巻頭グラビアを飾った。