声優の花澤香菜が14日、ベルーナドームで行われた西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークスの試合前のセレモニアルピッチに登板した。【写真】見事なフォームで…セレモニアルピッチに臨んだ花澤香菜花澤は投球後「あんまり良い方向にいかなくて、、、(点数は)50点です。でもライオンズファンの皆さんが投げ終わった後にも笑ってくれたり、手を振ってくださったりととても優しくて、温かい雰囲気の中で投げることができました