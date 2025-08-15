カナダ・トロントのピアソン国際空港に駐機するエア・カナダ機＝14日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】カナダ航空最大手エア・カナダは14日、客室乗務員によるストライキが16日に始まるのを受けて、14日から段階的に運航を縮小し、16日は全便を欠航すると発表した。傘下の格安航空エア・カナダ・ルージュも対象で、全便運休の場合1日当たり約13万人の利用客に影響する見通し。カナダ公共労働組合（CUPE）に所属するエア