º£½µ¤Ï»¥ËÚ¤ÈÃæµþ¤Ç¡¢ ½©¤Î¡ÈÃæÄ¹µ÷Î¥ÀïÀþ¡É¡õ¡È¥Þ¥¤¥ëÀïÀþ¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥À¥Ö¥ë½Å¾Þ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ ¡Ú»¥ËÚµ­Ç°¡¦G?¡Û ²Æ¶¥ÇÏÍ£°ì¤ÎG?¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢ ¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÅÁÅý¤Î°ìÀï¡¢»¥ËÚµ­Ç°¤¬º£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ Éü¸¢ÀÀ¤¦G?ÇÏ¡ª¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å »¥ËÚµ­Ç°¤Ë»²Àï¤¹¤ëG?ÇÏ¡¦¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡£ 4·î¤ÎÂçºåÇÕ¡¦G?¡¢5·î¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡¦G?¤Ç¤Ï¡¢¸«¤»¾ì¤Ê¤¯ÇÔ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤À¤¬¡¢