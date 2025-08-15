あざとい女子とギャルは相容れない？性格にギャップのあるふたりが織りなすシスターフッドが眩しい漫画『あの子とふたりで。』。その前日譚となる『あの子は優しすぎる。』がXでいいね数11万を超えるバズを巻き起こした。 【漫画】『あの子は優しすぎる。』を読む 作者は当麻さん（@tou_ma_）。ありそうでなかった女子同士の友情物語はどのようにして生まれたのか、その裏側に迫ろう。（小池直也） --11万以上のい