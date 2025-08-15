数々の歴史的な記録を打ち立て、公開初日からおよそ1月（ひとつき）経ったいまなお、その勢いの衰える様子がまったくない『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。 【画像】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ブチギレの善逸 今回の「第一章」では、上弦の肆（し）・鳴女が操る異空間「無限城」を舞台に、3つの戦い（具体的にいえば、胡蝶しのぶ対童磨戦、我妻善逸対獪岳戦、竈門炭治郎・冨岡義勇