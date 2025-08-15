¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤ÇË²õÎÏ¡×¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©³ËÊ¬Îö¤ÎÈ¯¸«¡Ê1938Ç¯¡Ë¤«¤é¸¶ÇúÅê²¼¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«6Ç¯8¥õ·î¡£¡ÖÊª¼Á¤Îº¬¸»¡×¤òÃµµæ¤·¡¢¡Ö¸¶»Ò¤È¸¶»Ò³Ë¤ò¤á¤°¤ëÆæ¡×¤ò²ò¤­ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éËÛÁö¤·¤¿Æü¡¦ÊÆ¡¦²¤¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¡£Â¿¿ô¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ò´Þ¤à¿ÍÎà¤Î±ÃÃÒ¤Ï¤Ê¤¼¡¢µæ¶Ë¤Î¡Ö°ì½ÖÌµº¹ÊÌÂçÎÌ»¦Ù¤¡×Ê¼´ï¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶áÂåÊªÍý³Ø¤Îµ±¤«¤·¤¤È¯Å¸¤ÈÉ½Î¢¤ò¤Ê¤¹¸¶Çú¤Î³«È¯¡¦À½Â¤²áÄø¤ò¡¢Í½È÷ÃÎ¼±¤Ê¤·¤Ç