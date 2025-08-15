乳がんの全摘手術をして、胸がなくなる喪失感。経験した方の痛み、つらさ、喪失感は計り知れません。39歳で乳がんが発覚し、全摘手術を行った神田文子さんは、傷跡にショックを受け、一時は心療内科にも通うほどでした。（全3回中の1回） 【写真】乳がん発覚前、化粧品会社勤め時代の若かりし神田さん（5枚目/全14枚） 検診では異常なしも「乳頭から出血して」 ── 神田さんは乳がん手術後に着用できる補正下着の試着サロンを