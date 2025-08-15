【ニューヨーク＝小林泰裕】米ブルームバーグ通信は１４日、トランプ米政権が米半導体大手インテルへの出資を検討していると報じた。経営不振が長期化しているインテルを支援し、米国内での生産態勢の拡充を後押しする狙いがあるという。具体的な出資額は明らかになっていない。報道によれば、インテルがオハイオ州に建設中の半導体工場への資金援助となる可能性がある。インテルの経営不振を受けて同工場の完成時期は延期され