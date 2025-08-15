G-DRAGONとLINE FRIENDSのコラボによって誕生した新キャラクター「ZO&FRIENDS」が、ついに初のお披露目♡LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAにて、8月18日からポップアップイベントが開催されます。G-DRAGONが愛猫からインスピレーションを得て作り上げたキャラクターたちは、可愛さだけでなく独自の世界観も魅力。ここでしか手に入らない限定グッズやフォトスポットも盛りだくさんです。 G-DRAGONが手がけ