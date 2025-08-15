逮捕監禁致傷の疑いで逮捕されたのは、いずれも旭川市に住む山理優輝容疑者、杉若将司容疑者、中明諒汰容疑者の3人です。（林記者）「男性はこちらの道の駅の敷地内で被害にあったということです」山理容疑者ら3人は7月27日、当麻町の「道の駅とうま」の敷地内で、23歳の男性の両手に手錠をかけて車に乗せ、その後、旭川市内を走行するなど不法に監禁したうえ、けがをさせた疑いが持たれています。被害者の男性は、胸や手首を打撲