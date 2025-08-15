火事があったのは、札幌市豊平区西岡3条8丁目の2階建ての住宅です。午前4時ごろ、「住宅が燃えている」などと消防に通報がありました。火はおよそ1時間後にほぼ消し止められ、室内のおよそ20平方メートルが燃えました。この火事で住人とみられる70代の男女2人が救助されましたが、男性は意識不明の状態だということです。消防によりますと、リビング周辺が火元とみられていて、出火原因を調べています。