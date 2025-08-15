日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）が14日に放送され、予定していた企画が中止となり、まさかの変更となった。今回は「真夏の特別企画」と題して「巨大マグロ釣り対決in沖縄」を行う予定だった。ナインティナインの2人に加えて、ゲストには俳優の照英、SixTONESの高地優吾、元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩、お笑いコンビ「納言」の薄幸、FUJIWARAの原西孝幸、5GAPのクボケンが出演した。