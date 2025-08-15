【MLB】エンゼルス6−5ドジャース（8月13日・日本時間8月14日）【映像】大谷の魔球でトラウトが動けなくなる8月13日（日本時間8月14日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が、エンゼルス時代の盟友マイク・トラウトを切れ味鋭いスイーパーで見逃し三振に切って取った場面が話題となっている。3-0、ドジャース3点のリードで迎えた1回裏・エンゼルス