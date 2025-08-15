【ニューヨーク共同】14日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比39銭円安ドル高の1ドル＝147円72〜82銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1642〜52ドル、172円04〜14銭。米連邦準備制度理事会（FRB）幹部が「0.5％利下げは支持できない」と発言したと伝わり、一度に大幅な追加利下げをするとの期待が後退。米長期金利が上昇し、日米金利差の拡大を意識した円売りドル買いが優勢だった。