連敗中のＪ２ジュビロ磐田は１６日、アウェーで首位・水戸と対戦する。ＭＦ金子大毅（２６）の出場停止に伴い、ＭＦ井上潮音（２８）が移籍後初先発する可能性が浮上した。井上は「得点に関わるプレーができればベスト。チームに流れを持ってくる」と意気込んだ。前節のいわき戦（１●３）は後半アディショナルタイムにクロスでアシスト。完敗の中で意地を見せた。首位を走る水戸とは勝ち点１３差。「負けると（優勝は）難しく