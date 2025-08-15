「いいね！の前に考えるそれって本当？」。今回お伝えするのは「STARTO ENTERTAINMENT」のアイドルグループなどになりすまし、詐欺サイトに誘導するSNSアカウントについてです。こうしたアカウントの一部がバングラデシュから発信されていたことが、わかりました。14日、街で聞かれた“なりすましアカウント”の実態。アイドルファン「『きょうも頑張ろう』みたいな、なりすましたアカウントあって、本人が『僕じゃないです。注