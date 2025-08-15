Ｊ１清水エスパルスは１４日、ホーム・横浜ＦＭ戦（１６日）に向け三保で一部非公開調整した。今夏加入し、アイスタデビューを迎えるＦＷ高橋利樹（２７）が、相手ＦＷ谷村海那（２７）との同期生対決を制して移籍初ゴールを狙う。チームはこの日、横浜ＦＭ戦のチケット完売を発表。清水の一員として初めてアイスタに立つＦＷ高橋利は「すごい楽しみ。ゴールを取ってこそ（ファンに）認められる」と気合を入れた。相手の谷村