まだ要職のトップフジテレビの事実上のトップだった日枝久氏（87）が8日発売の『文藝春秋』9月号のロングインタビューに応じた。中居正広氏（52）と元女性アナウンサーの性的トラブルに端を発する人権侵害問題、現在の立場などを語った。発言の意図や真意を読み解く。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】フジテレビ巨額赤字の発端「中居正広氏」高級車でお出かけの変装姿をカメラが捉えたかなり踏