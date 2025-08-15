今夏がどれほど異常な暑さに襲われているか、気象庁の公式サイトを見れば一目瞭然だ。最高気温の歴代全国ランキングが掲載されており、ワースト1位から4位タイまでの5地点は全て今年に入って観測されたものだ。他にも8位タイと19位タイにもランク入りしており、歴代ワースト1位からワースト19位タイに入った22地点のうち、今夏の最高気温は8地点も含まれている。（全2回のうち第1回）＊＊＊【写真】やっぱり…気象庁の最高気温