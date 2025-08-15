埼玉が誇る「デカ盛り喫茶店」とは…？（筆者撮影）【画像を見る】超巨大！容量1L超…!? デカ盛り喫茶店の「くりーむそーだパフェ」990円はこれだ！出張先でご当地グルメを楽しみたいけれど、個人店は選びづらい――そんな時に頼れるのがローカルチェーン。本連載では、出張者目線で人気チェーンを紹介する。​連載12回目は、外食ライターの大関まなみが埼玉を中心に展開する喫茶店チェーン「珈琲茶館オービー」を紹介する。