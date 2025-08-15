LINEアカウントの乗っ取りでは、知人のアカウントから「今忙しい？乗っ取られたから解除に協力してほしい」などのメッセージから、電話番号やパスワードの入力画面に誘導するケースが確認されている（画像： kai / PIXTA）【写真】実際にInstagramから送られてきた詐欺メッセージ「突然、自分のSNSにログインできなくなった」「知り合いが急に別人のようなメッセージを送ってきた」ーーこんな経験を持つ人は少なくないだろう。実は